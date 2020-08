Đức, Pháp muốn giảm phụ thuộc công nghệ quân sự Mỹ

Báo Welt am Sonntag ngày 2.8 đưa tin Đức và Pháp đang muốn giảm phụ thuộc vào các sản phẩm công nghệ Mỹ, đặc biệt là về thiết bị sản xuất quân sự, theo đài RT.

Một trong những lý do đằng sau động thái này là nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Bên cạnh đó, các công ty của hai nước châu Âu được cho là lo ngại bị Mỹ ngăn cản xuất khẩu vũ khí vì Mỹ có quyền kiểm soát đối với những khí tài sử dụng công nghệ của nước này, theo quy định Buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR).

Ông Florent Chauvancy, giám đốc kinh doanh bộ phận động cơ trực thăng của hãng quốc phòng Safran (Pháp) nói rằng nếu không có ITAR và các quy định khác của Mỹ, châu Âu sẽ tự do hơn trong việc xuất khẩu khí tài quân sự cho các nước. Theo ông Florent, một trong những lợi thế của sản phẩm quân sự 100% do châu Âu sản xuất là dữ liệu không bị bên ngoài can thiệp.