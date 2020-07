Bao giờ cho đến ngày xưa

Nga bị loại khỏi G7 từ năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea và bị cáo buộc can thiệp vào xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump gần đây đề cập khả năng mời thêm Nga và một số đối tác châu Á tham gia G7, được cho là nhằm xây dựng lực lượng kiềm tỏa Trung Quốc

So với các lãnh đạo châu Âu khác như Anh hay Pháp, Đức tỏ ra dè dặt hơn trong việc đứng về phía Mỹ trong chính sách về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Berlin trong 4 năm liền. Tờ The New York Times dẫn lời quan chức cấp cao của Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel hồi tháng 6 từ chối đến Mỹ dự hội nghị G7 không chỉ vì đại dịch Covid-19, mà còn vì không muốn tham gia vào một màn thể hiện chống Trung Quốc