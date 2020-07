​'Tứ giác kim cương' đẩy mạnh kiềm tỏa Trung Quốc trên biển

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên kế hoạch tiến hành “Sáng kiến Indo - Pacific” nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trên biển, tương tự sáng kiến của Mỹ. Trong những năm gần đây, New Delhi đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác quân sự với Washington, bao gồm Biên bản ghi nhớ trao đổi hậu cần cho phép hai bên sử dụng các căn cứ quân sự của nhau và Thỏa thuận bảo mật, chia sẻ thông tin quân sự chung.

Theo chuyên san Nikkei Asian Review, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ thành lập một đơn vị mới phụ trách chiến lược Indo - Pacific trong tháng 7, hướng đến tăng cường hợp tác với Mỹ, Ấn Độ và Úc cùng các quốc gia ASEAN. Điều này cho thấy chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt trọng tâm vào Chiến lược Indo - Pacific rộng mở.

Về phía Mỹ, quân đội sẽ tổ chức lại lực lượng binh sĩ trên toàn cầu, điều thêm hàng ngàn lính đến Indo - Pacific, cụ thể là ở đảo Guam, bang Hawaii, bang Alaska, Nhật Bản và Úc. Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ sẽ giảm số lượng binh sĩ đóng quân ở Đức từ 34.500 lính xuống còn 25.000 lính. Khoảng 9.500 binh sĩ Mỹ rời khỏi Đức sẽ được điều động đến những nơi khác ở châu Âu, khu vực Indo - Pacific hoặc trở về Mỹ, theo Nikkei Asian Review.

“Để đối phó hai đối thủ Trung Quốc và Nga, quân đội Mỹ sẽ triển khai các lực lượng ở nước ngoài theo hướng tiến bộ và viễn chinh hơn so với những năm gần đây”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nhấn mạnh trong bài viết trên tờ The Wall Street Journal cuối tháng 6.