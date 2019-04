Đụng độ ác liệt tại Sri Lanka

Phát ngôn viên quân đội Sri Lanka Sumith Atapattu hôm qua cho hay giới chức tìm thấy 15 thi thể tại hiện trường cuộc đọ súng quyết liệt giữa lực lượng an ninh và một nhóm tay súng Hồi giáo vào tối 26.4, theo Reuters. Giao tranh xảy ra tại một ngôi nhà dùng làm nơi ẩn náu của các tay súng tại TP.Sainthamaruthu, phía nam thị trấn Batticaloa, một trong những nơi bị tấn công trong vụ đánh bom đẫm máu nhắm vào 3 nhà thờ và 4 khách sạn khiến hơn 250 người thiệt mạng hôm 21.4. Theo ông Atapattu, khi binh sĩ tiến vào ngôi nhà thì các tay súng lập tức khai hỏa, dẫn đến đọ súng. “Các binh sĩ nhanh chóng đáp trả và ập vào lục soát ngôi nhà. Chúng tôi đã tìm thấy một lượng lớn chất nổ tại hiện trường”, người phát ngôn này cho biết thêm. Ngoài ra, theo cảnh sát, trong số 15 thi thể có 6 phần tử cực đoan, gồm 3 tên bị lực lượng an ninh tiêu diệt và 3 tên kích hoạt bom mang trên người, kéo theo 3 phụ nữ và 6 trẻ em thiệt mạng. Nhà chức trách khẳng định lực lượng an ninh không tổn thất về người trong cuộc giao tranh kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.