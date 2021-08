Em bé nổi tiếng trên bìa album kiện nhóm nhạc Nirvana 'bóc lột tình dục'

Luật sư đã thay mặt ông Elden nộp đơn kiện lên Tòa án Quận Trung tâm California, Mỹ và cáo buộc bức ảnh là hành vi "bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại".

Bị đơn là các thành viên vẫn còn sống của ban nhạc Nirvana, gồm Dave Grohl và Krist Novoselic, cùng với tài sản của trưởng nhóm quá cố Kurt Cobain, các công ty sản xuất và nhiếp ảnh gia Kirk Weddle. Đơn kiện yêu cầu mỗi bị đơn bồi thường.

"Cả Spencer và những người giám hộ hợp pháp của ông ấy chưa bao giờ ký giấy tờ cho phép sử dụng bất kỳ hình ảnh nào của Spencer hoặc hình ảnh về ông ấy. Nội dung khiêu dâm trẻ em của ông ấy vì mục đích thương mại chắc chắn cũng không được phép sử dụng”, theo đơn kiện.

Hình ảnh của Elden được dùng trên bìa album vì cha ông là bạn của Weddle, người đã mời Elden tham gia buổi chụp ảnh. Elden cũng từng tham gia các buổi chụp ảnh dựng lại bìa album khi trưởng thành.

Tuy nhiên, Elden đã bày tỏ sự bất bình về trang bìa trong các cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với GQ Úc nhân kỷ niệm 25 năm phát hành Nevermind, ông Elden cho biết quan điểm của mình về bìa album đã dần thay đổi.

"Gần đây tôi đã nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ổn với việc hạ bộ của mình được phô bày cho mọi người xem? Lúc đó tôi thực sự không có lựa chọn”, ông Elden cho biết.

Album Nevermind giúp Nirvana trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất thập niên 1990. Album có những bản hit như Smells Like Teen Spirit và Come As You Are. Ban nhạc trở nên nổi tiếng khắp thế giới . Tuy nhiên, nhóm chỉ được tận hưởng cảm giác thành công trong thời gian ngắn do trưởng nhóm Cobain tự tử vào năm 1994.