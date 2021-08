EU, Nhật Bản cam kết cung ứng vắc xin Covid-19 cho ASEAN

Ngày 6.8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU; Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 14; Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 28.

Về tình hình quốc tế và khu vực, các nước ASEAN và EU đều nhất trí cần bảo đảm một môi trường hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, tạo thuận lợi cho các nước tập trung nỗ lực ứng phó Covid-19 . Các bên nêu rõ tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, ủng hộ đối thoại, xây dựng lòng tin, kiềm chế không tiến hành các hoạt động làm phức tạp thêm tình hình hay gia tăng tranh chấp, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982. ASEAN và EU khẳng định ủng hộ các nỗ lực nối lại đàm phán hướng tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.