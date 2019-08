Gặp chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Duterte sẽ nêu phán quyết về Biển Đông

“Điều đầu tiên tôi sẽ nêu lên trước [Chủ tịch Tập Cận Bình] là có phán quyết của tòa trọng tài’, ông Duterte cho hay hôm 21.8 và nhấn mạnh không ai có thể bắt ông phải nói gì, theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Kể từ khi nhậm chức cuối tháng 6.2016, nhà lãnh đạo Philippines chủ trương tạm gác phán quyết để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Hiện tại, ông tuyên bố đã đến lúc thảo luận về phán quyết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì nhiệm kỳ 6 năm của ông sẽ sớm kết thúc. “Chúng ta không được phép chấp nhận Trung Quốc sở hữu biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông - NV) vì phán quyết của tòa trọng tài đã nêu rõ”, Tổng thống Duterte nhấn mạnh, theo tờ The Philippine Star.

Trong khi đó, hàng loạt chuyên gia Philippines và quốc tế liên tục cảnh báo về những hệ lụy khó lường cho nước này lẫn cả khu vực xuất phát từ kế hoạch thăm dò, khai thác chung ở Biển Đông. Theo cựu Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez, không có gì bảo đảm Trung Quốc sẽ không gian lận trong hợp tác hay mượn cớ “bảo vệ dự án chung” để cử lực lượng áp sát Philippines. “Đây sẽ là ác mộng an ninh quốc gia với cái giá phải trả đắt hơn nhiều so với doanh thu từ khai thác chung”, ông cảnh báo.