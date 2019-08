Philippines lo ngại Trung Quốc thâu tóm đảo chiến lược

Người phát ngôn quân đội Philippines , ông Edgard Arevalo đề nghị chính phủ Tổng thống Rodrigo Duterte không nên thực hiện kế hoạch bàn giao các đảo Fuga, Grande và Chiquita cho các nhà đầu tư Trung Quốc vì lý do an ninh. “Những hòn đảo chiến lược sẽ ảnh hưởng đến an ninh Philippines nếu rơi vào tay của người nước ngoài. Khi xem xét dự án đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, chúng ta phải cân nhắc vấn đề an ninh quốc gia”, AFP dẫn lời ông Arevalo nêu rõ. Đáp lại, ông Salvador Panelo, người phát ngôn Dinh tổng thống Philippines, nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại tất cả chỉ mới là “đề xuất”, “kế hoạch” và không nêu thêm chi tiết. Mới đây, Thượng viện Philippines ra nghị quyết yêu cầu tiến hành điều tra và cảnh báo nguy cơ Trung Quốc lợi dụng hoạt động đầu tư để thâu tóm 3 hòn đảo này, theo Đài GMA.