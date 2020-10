Giai đoạn then chốt của bầu cử Mỹ

Kết quả khảo sát do tờ The New York Times phối hợp thực hiện với Đại học Siena (bang New York, Mỹ) cho thấy chương trình hành động của đảng Dân chủ nhận được sự tán đồng của đa số cử tri Mỹ trong hầu hết các vấn đề then chốt của cuộc bầu cử năm nay.