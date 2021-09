Giải pháp ngừa sốt rét hiệu quả cao cho trẻ em

Theo kết quả công bố trên chuyên san y học New England Journal of Medicine, khi trẻ em được kết hợp tiêm vắc xin sốt rét RTS,S theo mùa và sử dụng thuốc ngừa sốt rét , tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong sẽ giảm đến 70% so với chỉ sử dụng một biện pháp can thiệp duy nhất.