Giám đốc CDC cảnh báo về 'sự hủy diệt sắp xảy ra' ở Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29.3 (giờ Mỹ), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bà Rochelle Walensky cho biết: “Tôi có cảm giác về sự diệt vong sắp xảy ra”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi có rất nhiều lý do để hy vọng, nhưng hiện tại tôi đang sợ hãi”.

Theo CDC, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ ở mức khoảng 60.000 ca mỗi ngày trong suốt tuần qua, tăng khoảng 7%.

Tờ The New York Times đưa tin các ca nhiễm Covid-19 gia tăng đặc biệt nhanh chóng ở bang Michigan và phía đông bắc của nước Mỹ, bao gồm bang Connecticut và bang New York.