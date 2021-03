Giáo hoàng Francis bắc cầu liên tôn giáo

Năm 1999, Giáo hoàng John Paul II dự định tới Iraq nhưng điểm đến này sau cùng phải bỏ qua vì xung đột và khủng hoảng chính trị. Kể từ đó, Iraq liên tiếp bất ổn. Năm 2014, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy, gây cảnh lầm than khắp nơi, trong đó có cộng đồng Kitô giáo (bao gồm Công giáo). Tuy IS đã bị đẩy lùi khỏi Iraq năm 2017 nhưng nước này vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị và tình hình thêm u ám kể từ khi Covid-19 bùng phát. Do vậy, Giáo hoàng Francis luôn coi Iraq là một điểm đến ưu tiên và ông quyết tâm lên đường khi các điều kiện về an ninh và y tế tạm đáp ứng.