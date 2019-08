Giao tranh ở biên giới Ấn Độ-Pakistan?

Người phát ngôn quân đội Pakistan Asif Ghafoor cáo buộc các binh sĩ Ấn Độ không ngừng nổ súng dọc theo LoC, theo đài Al Jazeera. "Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn", ông Ghafoor cho biết.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ bác bỏ thông tin cho rằng 5 binh sĩ nước này thiệt mạng, theo hãng tin ANI.

Trong khi đó, đài Al Jazeera dẫn lời nguồn tin cảnh sát địa phương ở Kashmir cho biết có hai thường dân thiệt mạng.

Diễn biến trên xảy ra giữa lúc căng thẳng leo thang sau khi quốc hội Ấn Độ hồi tuần rồi thông qua dự luật, theo đó hủy bỏ cơ chế tự trị đối với Kashmir, tách bang Jammu và Kashmir thành hai khu vực khác nhau để New Delhi quản lý trực tiếp, bao gồm Jammu - Kashmir và Ladakh, theo Reuters.

"Quy chế tự trị trước đây đã sản sinh ra nhiều hệ lụy bao gồm chủ nghĩa ly khai, tham nhũng, bất bình đẳng đối với phụ nữ, trẻ em cùng cộng đồng thiểu số", Thủ tướng Modi tuyên bố vào ngày 15.8, đồng thời nhấn mạnh sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế ở Kashmir.

Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Ấn Độ giấu tên tiết lộ một nhóm tay súng Pakistan được quân đội nước này hậu thuẫn đã cố xâm nhập khu vực do New Delhi kiểm soát ở Kashmir dẫn tới bạo lực. Tuy nhiên, quân đội Pakistan vẫn chưa có bình luận gì về thông tin này.

Lực lượng an ninh Ấn Độ ở thành phố Srinagar, Kashmir Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố quân đội sẵn sàng chiến đấu tới cùng nhằm ứng phó trước nguy Ấn Độ gây hấn ở vùng tranh chấp Kashmir.

"Quân đội nắm thông tin chính xác cho thấy Ấn Độ đang lên kế hoạch làm điều gì đó tại khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir và lực lượng vũ trang sẵn sàng có biện pháp ứng phó cứng rắn. Chúng tôi quyết định sẽ chiến đấu đến cùng nếu Ấn Độ có bất kỳ hành động xâm phạm nào", Thủ tướng Khan phát biểu trong chuyến thăm vùng lãnh thổ tranh chấp này vào ngày 14.8, theo AFP.

Ông Khan đồng thời cảnh báo sẽ "dạy cho Ấn Độ một bài học vào thời điểm thích hợp".

Tính đến hôm nay, Ấn Độ tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm áp đặt cách đây 10 ngày ở Kashmir, bao gồm cắt hết mọi thông tin liên lạc, điện thoại, internet, hạn chế tụ tập đông người và tăng cường hàng ngàn binh sĩ đến đảm bảo an ninh. Khoảng 560 người - bao gồm chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp , giáo sư đại học - đã bị bắt giữ trong các chiến dịch của lực lượng an ninh Ấn Độ tại TP.Srinagar, Baramulla và Gurez ở Kashmir, theo tờ The Indian Express.

Hồi tuần rồi, khoảng 10.000 người xuống đường biểu tình ở TP.Srinagar sau khi lệnh giới nghiêm tạm thời được nới lỏng nhân dịp lễ cầu nguyện quan trọng của người Hồi giáo hôm 9.8.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ khẳng định cuộc biểu tình không thể hiện nguyện vọng của nhân dân, cho rằng không có quá 20 người tham gia.