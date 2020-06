Giới nhà giàu Trung Quốc săn lùng bất động sản

Ông Monika Tu, người sáng lập Black Diamondz (công ty Úc chuyên cung cấp BĐS hạng sang cho người mua Trung Quốc), cho hay từ tháng 3 đến nay, ông đã bán 85 triệu AUD (59 triệu USD) BĐS, với phân nửa số đó bán cho khách hàng Trung Quốc ở Úc khi dịch Covid-19 bùng phát. Những ngôi nhà đã được bán cho khách hàng Trung Quốc có giá từ 7,25 - 19,5 triệu AUD và tất cả tọa lạc tại những vùng ngoại ô hướng ra biển thuộc Sydney. Người nước ngoài chỉ có thể mua nhà mới ở Úc, nhưng những người rất giàu có thể lách hạn chế này bằng cách xin thị thực dành cho những “nhà đầu tư lớn”, theo Bloomberg. Nếu có được thị thực này, họ có thể định cư ở Úc dễ hơn và có thể mua BĐS hiện có. Ngoài ra, theo dữ liệu từ Công ty BĐS Juwai Iqi, nhu cầu của khách hàng Trung Quốc tìm mua BĐS ở New Zealand và Hàn Quốc trong quý 1/2020 lần lượt tăng lên 75% và 180% so với quý 4/2019.

Thậm chí ở Singapore , nơi lệnh phong tỏa một phần vẫn còn hiệu lực, hoạt động mua bán BĐS qua mạng đang gia tăng. Bloomberg dẫn lời một nhân viên BĐS cho hay trong tháng 5, 3 khách hàng Trung Quốc đã mua 6 căn hộ với tổng trị giá 20 triệu SGD (14 triệu USD) tại khu Marina One Residences mà không cần đến xem. Một nhà đầu tư khác đã chi khoảng 12 triệu SGD mua 3 căn hộ 3 phòng ngủ tại Marina One Residences. “Một số người mua nhà có thể muốn chuyển vốn của họ sang nước khác vì nhân dân tệ có thể bị hạ giá do sự suy giảm của nền kinh tế”, bà Christine Sun, người đứng đầu phòng nghiên cứu và tư vấn tại OrangeTee & Tie ở Singapore, nhận định.