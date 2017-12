Hai tiêm kích Typhoon mang theo tên lửa không đối không, xuất kích từ căn cứ không quân Coningsby (vùng Lincolnshire) tiếp cận chiếc máy bay Voyager của Thủ tướng May với khoảng cách chỉ 25m, theo BBC.



Hai máy bay chiến đấu biểu diễn kỹ thuật và còn thực hiện thao tác tiếp nhiên liệu trên không với chiếc máy bay của Thủ tướng Anh. Mỗi chiếc Typhoon sử dụng hết 4 tấn nhiên liệu trong cuộc diễn tập lần này.

Bà May quan sát toàn bộ hoạt động trên từ bên trong chiếc Voyager. Đây là cuộc diễn tập nhằm trang bị kỹ năng cho phi công Anh cách đối phó với một vụ không tặc hoặc ngăn chặn máy bay lạ xâm nhập không phận trái phép.

Cuộc diễn tập khiến hành trình của bà May dài hơn 1 giờ so với dự kiến. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh sau đó tuyên bố mình rất may mắn khi được tận mắt được chứng kiến kỹ năng độc đáo của phi công Anh.

Bà May dành thời gian còn lại trong hành trình làm một số công việc giấy tờ và chơi giải ô số Sudoku.

Bảo Vinh