Hai ngân hàng cắt đứt quan hệ với ông Trump

Deutsche Bank là ngân hàng cho tập đoàn Trump Organization của ông Trump vay nhiều nhất. Hiện Trump Organization, do 2 con trai của ông Trump điều hành, vẫn còn nợ Deutsche Bank khoảng 340 triệu USD, theo Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) ngày 31.7.2020. Tờ The New York Times ngày 11.1 dẫn lời nguồn tin tiết lộ Deutsche Bank sẽ cắt đứt quan hệ với ông Trump . Hiện Trump Organization và Deutsche Bank vẫn chưa có phản ứng trước thông tin này.