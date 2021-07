Haiti cầu viện quốc tế

LHQ chưa bình luận gì về đề nghị, nhưng việc triển khai lực lượng quốc tế cần có nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói nước này chưa có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Haiti. Mặt khác, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki thông báo vẫn liên lạc với các quan chức Haiti và cho biết Mỹ sẽ điều quan chức Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa đến thủ đô Port-au-Prince sớm nhất có thể để hỗ trợ an ninh và điều tra.