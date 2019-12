“Hàng nóng” trên tàu sân bay Sơn Đông

Tờ Taiwan News dẫn thông cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay tàu sân bay Sơn Đông, vừa đưa vào biên chế của Trung Quốc, đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 26.12. Đài Bắc cho rằng đây là hành động khiêu khích của Bắc Kinh trước kỳ bầu cử tại Đài Loan, dự kiến diễn ra vào ngày 11.1.2020.

Tạp chí Naval and Merchant Ships có trụ sở ở Bắc Kinh cho rằng tàu sân bay “nội địa” đầu tiên của Trung Quốc có thể sẽ mang theo nhiều máy bay chiến đấu và do thám. Đầu tiên có thể kể đến là mẫu chiến đấu cơ J-15, còn được gọi là Cá mập bay, được phát triển từ mẫu J-11B với nhiều chi tiết được “nhái” từ Su-33 - mẫu chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay Nga.Với trọng lượng cất cánh tối đa 33 tấn, J-15 là chiến đấu cơ nặng nhất thế giới hoạt động trên tàu sân bay. Theo tờ South China Morning Post, trọng lượng của J-15 là lý do khiến quân đội Trung Quốc muốn đẩy mạnh việc trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ thay vì máy phóng hơi nước truyền thống cho tàu sân bay thứ 3 đang được đóng.