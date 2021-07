Hành trình 11 phút đánh dấu kỷ nguyên du lịch không gian

Chuyến bay khởi hành trễ 12 phút so với dự kiến. Vào 20 giờ 12 tối 20.7 (giờ Việt Nam), tàu rốc két New Shepard chở theo 4 hành khách rời khỏi bãi phóng Launch Site One, cách thị trấn Van Horn của vùng nông thôn Texas khoảng 32 km. New Shepard là tàu rốc két kết hợp khoang hành khách, có chiều dài 18,3 m và không cần phi công điều khiển. Trên thực tế, con tàu vận hành dựa trên sự điều khiển của máy tính và được phóng theo phương thẳng đứng. Ngược lại, tàu VSS Unity của Hãng Virgin Galactic chở theo tỉ phú Branson cần đến 2 phi công có mặt.