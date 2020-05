Hậu trường chính trị: Nhân tố Trung Quốc tại nghị trường EU

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 30.4 của Nghị viện Châu Âu, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã cố tác động tới EU trong việc công bố báo cáo những chiến thuật đưa thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19 của Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post.

Ông Borrell nói rõ rằng Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại qua nhiều kênh ngoại giao khác nhau sau khi tài liệu trên bị rò rỉ nhưng không thành công.

Ông Borrell đưa ra khẳng định này sau khi tờ The New York Times đưa tin do sức ép lớn từ Trung Quốc , giới chức EU đã dịu giọng khi chỉ trích Trung Quốc trong báo cáo nói trên bằng cách sửa đổi chi tiết để giảm mức độ nghiêm trọng.