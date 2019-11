Hệ lụy từ hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Viện Brookings (Mỹ) vừa công bố nghiên cứu mới của chuyên gia Lynn Kuok thuộc Đại học Cambridge (Anh) với tựa đề How China's actions in the South China Sea undermine rule of law (tạm dịch: Những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông làm suy yếu pháp quyền ra sao). Trong đó, bà Kuok vạch trần những hành động Trung Quốc tiến hành để theo đuổi những yêu sách về biển và củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông, đồng thời đưa ra đề xuất nhằm ngăn chặn nguy cơ nước này kiểm soát khu vực.