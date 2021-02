Hệ quả khó lường từ chính biến ở Myanmar

Myanmar dưới chính quyền dân sự Myanmar chuyển tiếp sang chính quyền dân sự từ năm 2010 dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sein, dù ông từng là tướng quân đội. Chính quyền Tổng thống Thein Sein bắt đầu nới lỏng tự do chính trị, mở cửa kinh tế và thúc đẩy các dự án lớn. Quốc tế dần dỡ bỏ lệnh cấm vận với Myanmar. Chiến thắng của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD trong cuộc bầu cử năm 2015 đã mang lại hy vọng cho nhiều người về sự lột xác của Myanmar. Tuy nhiên, với việc quân đội vẫn nắm trong tay nhiều quyền hành, những thay đổi do chính quyền mới tạo ra vẫn chưa đủ lớn. Nền kinh tế đã có những cải cách như cởi trói cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục , bài toán lạm phát được giải quyết. Tuy nhiên, khoảng 1/3 dân số vẫn sống trong cảnh khó khăn, doanh nghiệp chịu nhiều ràng buộc, theo Bloomberg. Trước cuộc bầu cử cuối năm 2020, bà Suu Kyi ca ngợi thành tựu đạt được 98% mục tiêu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm, bất kể đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, FDI trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30.9.2020 chỉ đạt 5,5 tỉ USD, giảm nhiều so với con số 9,4 tỉ USD trong năm đầu tiên đảng NLD nắm quyền. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng năm 2019 chỉ đạt 2,89% trong khi mức tăng trưởng vào năm 2016 là 5,75%. Những mục tiêu hòa giải dân tộc và sửa đổi hiến pháp của bà Suu Kyi cũng chưa mang lại kết quả. Trong khi đó về ngoại giao, quan hệ giữa Myanmar và các nước phương Tây ngày càng xấu đi, liên quan vấn đề người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Vi Trân