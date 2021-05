Hiệu quả vắc xin khả quan, nhiều nước nới lỏng phong tỏa

Hãng Reuters hôm qua (16.5) đưa tin Pháp còn 4.271 bệnh nhân Covid-19 đang được chăm sóc, giảm 81 người so với hôm trước và giảm liên tục trong 12 ngày qua.

Tương tự, nhiều nước có tỷ lệ tiêm vắc xin cao đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 giảm và bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Nghiên cứu của Viện Y tế quốc gia Ý (ISS) cho thấy nguy cơ mắc Covid-19, nhập viện và tử vong giảm dần vào 2 tuần sau đợt tiêm vắc xin đầu tiên.

“Dữ liệu này cho thấy hiệu quả của chiến dịch tiêm vắc xin và nhu cầu phải nhanh chóng tiêm chủng cho toàn dân để chấm dứt tình trạng khẩn cấp”, theo Chủ tịch ISS Silvio Brusaferro. Khoảng 8,3 triệu người tại Ý, tương đương 14% dân số, đã tiêm đủ 2 liều, trong khi khoảng 10 triệu người đã tiêm 1 liều. Từ ngày 14.5, Ý bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với người đến từ các nước Liên minh Châu Âu (EU), Anh và Israel xét nghiệm âm tính với Covid-19, nhằm thu hút du khách vào mùa hè.

Tại Mỹ, theo tờ The New York Times, phân nửa số bang có số ca mắc giảm mạnh trong 2 tuần qua, với trung bình khoảng 52.600 ca mắc mới hằng ngày trên cả nước, giảm 26% so với 2 tuần trước đó. Số ca mắc, nhập viện và tử vong trên cả nước đã giảm mạnh kể từ đỉnh dịch vào tháng 1. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng xu hướng này là nhờ tiến triển trong việc tiêm vắc xin kể từ khi ông nhậm chức. Ít nhất 43% dân số Mỹ đã tiêm 1 liều, 30% đã tiêm đủ 2 liều, với tiến độ khoảng 2,67 triệu liều được tiêm hằng ngày trên cả nước.