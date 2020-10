Hội tụ lợi ích Việt Nam và Mỹ

Hợp tác Mỹ - Ấn ngày càng khắng khít Ảnh: ORF Trong chương trình công du châu Á lần này, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến Ấn Độ đầu tiên và cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tham dự Đối thoại chiến lược 2+2 với hai đồng cấp chủ nhà là Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Rajnath Singh. Hai bên đã ký nhiều thỏa thuận quân sự quan trọng. Xung quanh sự kiện này, Thanh Niên đã phỏng vấn TS Dhruva Jaishankar (ảnh - Giám đốc sáng kiến Mỹ - Quỹ nghiên cứu quan sát, Ấn Độ). Ông đánh giá thế nào về quan hệ Ấn Độ - Mỹ thời gian qua? Mối quan hệ 2 nước đã phát triển mạnh mẽ hơn trong 20 năm qua dù dưới thời lãnh đạo nào của cả 2 nước. Gần đây, hợp tác an ninh giữa hai bên cũng ngày càng khắng khít hơn, đặt New Delhi ngang bằng với các đồng minh khác của Washington. Mối quan hệ đó có tác động thế nào đến khu vực Indo-Pacific? Mối quan hệ này giúp xây dựng niềm tin để các nước cùng tham gia hợp tác nhằm đảm bảo một Indo-Pacific rộng mở càng tốt. Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc đã thể hiện định hướng này, đồng thời cũng rất hoan nghênh các quốc gia khác, bao gồm các thành viên ASEAN, tham gia tích cực hơn vào định hướng này. Ấn Độ sẽ đóng vai trò như thế nào ở Indo-Pacific và đóng góp thế nào cho an ninh khu vực, điển hình là vấn đề Biển Đông? Các nhà lãnh đạo ở Ấn Độ hiểu rõ tầm quan trọng của Biển Đông với thương mại hàng hải. Các tàu chiến Ấn Độ đều di chuyển qua Biển Đông từ 1 - 2 lần mỗi năm. Tuy nhiên, để Ấn Độ đóng góp vai trò tích cực hơn thì các quốc gia ASEAN cũng cần lên tiếng mạnh mẽ hơn các hành vi gây rối của Trung Quốc ở vùng biển này.