25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ: Nỗ lực cùng thay đổi tương lai

Năm 2015, khi trở lại Việt Nam, cũng vào tháng 7, nhân Quốc khánh Mỹ, ông Clinton nói rằng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam là một trong những thành tựu lớn nhất trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của mình và gọi ngày đó “là một ngày độc lập khác” - ngày mà hai nước bước qua “ám ảnh quá khứ”.

Khi những người bạn Việt Nam nói rằng họ có thể chấp nhận chúng ta, và chúng ta cũng có thể chấp nhận họ, tất cả đều được tự do

Trong cuộc gặp với báo chí Việt Nam mới đây, nhân kỷ niệm 25 năm của sự kiện này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cũng nhấn mạnh nhiều lần việc bình thường hóa quan hệ là một quyết định dũng cảm từ cả hai phía.

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, người có mối quan hệ thân thiết với cố Thượng nghị sĩ John McCain (trên thực tế, Thượng nghị sĩ McCain là một trong những người đầu tiên mà bất cứ đại sứ nào của Việt Nam sang Mỹ nhận nhiệm vụ đều tìm gặp, vì sự hiểu biết và hảo cảm của ông với Việt Nam) cũng kể lại rằng, John McCain nhìn nhận quyết định bình thường hóa là quyết định khó khăn với bất kể đời tổng thống nào của Mỹ, điều mà cuối cùng ông Bill Clinton đã làm. Bill Clinton cũng đặc biệt cảm ơn những nỗ lực của Charles Robb, Max Cleland, John Kerry và John McCain - “ngọn gió thúc đẩy đôi cánh bình thường hóa”, “biến bình thường hóa thành điều có thể”.

Cuộc chiến tranh đã ám ảnh nước Mỹ, gây chia rẽ trong mỗi nhà, nhưng ngày 11.7.1995 đánh một dấu mốc của sự nhất trí, rằng đã đến lúc nước Mỹ đến gần hơn với Việt Nam - cái tên mà cuối cùng người Mỹ cũng nhận thức như một quốc gia, chứ không phải một cuộc chiến.

Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ Lê Văn Bàng cho biết ngày nghe tin Tổng thống Clinton thông báo bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ông đã khóc ở Washington D.C (lúc đó ông đang là Đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và được giao vai trò liên lạc với Mỹ). Đó là thời khắc mà một nhà ngoại giao như ông đã mong đợi cả cuộc đời. Nó không chỉ là một tuyên bố, mà còn là tương lai của Việt Nam.

Trước đó, một giáo sư người Mỹ đã bảo ông, còn lâu Mỹ và Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ. Tết năm đó, khi dự tiệc mừng năm mới, vị giáo sư đã nhét vào tay ông Bàng một mẩu giấy kẹp tờ 5 USD với dòng chữ “Bang Ambassador, you won” - “Đại sứ Bàng, ông đã thắng”.

Tuy nhiên, chuyến thăm đó cũng có chuyện thót tim. Đại sứ Bàng kể theo kế hoạch, khi đến thăm cảng Ba Son (TP.HCM), Tổng thống Clinton sẽ có bài diễn văn tại đây. Tuy nhiên, sát giờ sự kiện diễn ra, có tin tình báo là sẽ có khủng bố từ lòng sông. Đầu tiên, hai bên định hủy diễn văn, nhưng vì cả phía Việt Nam và Mỹ đều tha thiết, nên an ninh Việt Nam đã huy động rất nhiều container hàng hóa che chắn dọc cảng. Cuối cùng, Tổng thống Mỹ vẫn phát biểu và được bảo vệ an toàn tuyệt đối, không có sự kiện khủng bố nào xảy ra. Việc Tổng thống Mỹ “được chào đón như một ngôi sao nhạc rock” ở Việt Nam, dù hai nước đã có một quá khứ khốc liệt, đã cho thế giới thấy một Việt Nam an toàn, thân thiện, cởi mở và chứng minh rằng hai nước đã đi đúng hướng.