Hơn 100 triệu ca Covid-19 trên toàn cầu

Con số 100 triệu ca có thể gây sốc, nhưng giới chuyên gia cảnh báo số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều, theo tờ The New York Times. Đáng lo hơn là bất chấp các lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội và những biện pháp phòng dịch khác trên khắp thế giới, số ca nhiễm Covid-19 gia tăng với tốc độ báo động trong những tháng gần đây. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày lại có thêm ít nhất 500.000 người mắc bệnh và mỗi 7,7 giây lại có một ca dương tính. Đến nay, hơn 2,1 triệu người đã chết vì Covid-19.

Đến nay, người dân ở khoảng 56 quốc gia/vùng lãnh thổ đã được tiêm ít nhất 64 triệu liều vắc xin , nhưng nguy cơ thiếu vắc xin trong thời gian tới là điều không tránh khỏi. Bất chấp đạt được thỏa thuận với phía nhà sản xuất, nhiều nước châu Âu sẽ không nhận đủ vắc xin Pfizer-BioNTech và AstraZeneca. Phía AstraZeneca phải trấn an rằng sẽ không bán vắc xin do EU đặt hàng cho các nước khác vì lợi nhuận.

Nước giàu đã thế, các nước nghèo sẽ còn chật vật hơn. Tỉ phú Bill Gates hôm qua cảnh báo dù với viễn cảnh lạc quan nhất, những quốc gia nghèo hơn sẽ phải đợi thêm từ 6 - 8 tháng so với các nước giàu trước khi tiếp cận được vắc xin, theo tờ The Guardian. Cùng ngày, Đài CCTV đưa tin Trung Quốc đã triển khai biện pháp lấy mẫu quét hậu môn đối với những người được xếp vào diện nguy cơ cao mắc Covid-19. Theo một bác sĩ ở Bệnh viện Hữu An Bắc Kinh, biện pháp mới “có thể tăng tỷ lệ phát hiện người mắc Covid-19”, vì cho rằng vi rút bám lâu hơn ở hậu môn so với đường mũi.