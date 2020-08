Hơn 20 nước đặt trước 1 tỉ liều vắc xin Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất

“Chúng tôi đã nhận sự quan tâm và đề nghị cung cấp 1 tỉ liều vắc xin (Covid-19) do Nga sản xuất và tất nhiên đây là con số rất có ý nghĩa”, ông Dmitriev nhấn mạnh, theo báo The New Indian Express.

Ông Dmitriev đưa ra thông báo trên sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã phê chuẩn vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới

[VIDEO] Nga tuyên bố đã có vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên

Việc phê chuẩn vắc xin Covid-19 diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi loại vắc xin này được thử nghiệm trên người, theo Reuters. Việc phát triển vắc xin thường phải mất vài năm để thử nghiệm và sản xuất trên quy mô lớn, nhưng ông Putin nhấn mạnh rằng vắc xin của Nga đã trải qua các thử nghiệm cần thiết.