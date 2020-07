Hơn 200 nhà khoa học nói virus Corona lây trong không khí

WHO cho rằng virus Corona lây lan từ người qua người chủ yếu thông qua các hạt nước nhỏ bắn ra từ mũi, miệng khi con người ho, hắt hơi hay nói chuyện. Bên cạnh đó, còn nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc với các bề mặt nhưng với tỷ lệ ít hơn.

Tờ The New York Times đưa tin WHO cho rằng chứng cứ về việc virus Corona lây qua không khí là không thuyết phục. “Đặc biệt là trong vài tháng gần đây, chúng tôi đã vài lần nói rằng chúng tôi xem khả năng lây nhiễm trong không khí là có thể nhưng chắc chắn chưa được chứng minh bởi chứng cứ rõ ràng hay chắc chắn”, theo bà Benedetta Allegranzi, chuyên gia trưởng của WHO về lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm.