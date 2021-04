Hơn 3 triệu người đã chết vì Covid-19

Hiện Brazil là tâm chấn của dịch Covid-19, khi cứ 4 người chết vì dịch bệnh trên toàn cầu lại có 1 nạn nhân ở Brazil, theo phân tích của Reuters. Thế nhưng giữa lúc Brazil đang phải chống chọi làn sóng dịch mới thì chưa đầy 3% trong tổng số 210 triệu người ở nước này được tiêm đủ liều vắc xin.

Tại Ấn Độ, giới chức y tế hôm qua ghi nhận 115.736 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ, tăng gấp 13 lần trong vòng 2 tháng và Ấn Độ trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt mốc 100.000 ca mới mỗi ngày. Nhiều bang buộc phải quay lại phong tỏa và hạn chế đi lại, trong đó bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Maharashtra.

Trong lúc làn sóng dịch thứ hai đang ập đến quốc gia Nam Á, nguồn cung vắc xin ở nhiều nơi đang thiếu hụt nghiêm trọng. TP.Mumbai chỉ còn vắc xin đủ tiêm trong vòng 2 ngày nữa, và phải chờ đến ngày 15.4 mới có đợt bổ sung vắc xin kế tiếp, Reuters dẫn lời Thị trưởng Kishori Pednekar.

Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) cũng lên tiếng phản đối hộ chiếu vắc xin với lý do hiện chưa rõ liệu người tiêm vắc xin còn có khả năng lây vi rút hay không. “Trong giai đoạn hiện tại, WHO không ủng hộ việc sử dụng hộ chiếu vắc xin để đi lại vì chúng tôi chưa loại trừ khả năng vắc xin có thể ngăn chặn hiệu quả nguy cơ lây lan”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Margaret Harris của WHO.