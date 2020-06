Hơn 800 lao động Việt Nam bãi công ở Đài Loan, phản đối điều kiện sống

Những lao động người Việt than phiền rằng phòng ngủ tập thể quá nhỏ, nóng và ẩm, không có máy điều hòa, theo hãng tin CNA. Họ còn nói một số đồng hương tại nhà máy của Compal đã bị trả về nước sau khi đưa lên mạng xã hội hình ảnh về phòng ngủ tập thể, và họ còn bị yêu cầu bồi thường vì chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, các lao động người Việt than phiền rằng mức khấu trừ chi phí ăn ở vào tiền lương của họ lên tới 4.000 đài tệ (hơn 3 triệu đồng)/tháng là quá cao, so với 2.500 đài tệ được ghi trong một "thỏa thuận chi phí lao động nước ngoài " với chủ sử dụng lao động trước khi họ đến Đài Loan và Compal đã không phản hồi về than phiền này.