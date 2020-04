Hồng Kông chật vật tuyển cảnh sát giữa mùa dịch Covid-19

Kể từ tháng 6 năm ngoái, thời điểm Hồng Kông bùng nổ phong trào biểu tình chống dự thảo luật dẫn độ , đến tháng 2 năm nay, tổng cộng 446 cảnh sát đã rời khỏi ngành, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cùng thời kỳ, cảnh sát Hồng Kông tuyển được 766 người, giảm so với 1.341 người so với năm trước đó và thấp hơn nhiều so với mục tiêu là hơn 1.800 người.

“Tôi là một trong số 446 người”, Hãng Bloomberg dẫn lời bà Cathy Yau, đã bỏ ngành sau khi biểu tình bắt đầu và sau đó trúng cử hội đồng viên quận.

Cảnh sát trên khắp toàn cầu đang sử dụng nhiều biện pháp khác nhau trong cuộc phòng chống Covid-19, từ việc dùng thiết bị không người lái (drone) đến sử dụng cái kẹp cỡ lớn để khống chế nghi phạm từ xa.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Hồng Kông đang đối mặt với thách thức hoàn toàn không giống những nơi khác, vì bên cạnh dịch Covid-19, họ còn phải đối phó các cuộc biểu tình và đối mặt với cuộc điều tra lạm dụng quyền lực trong quá trình xử lý biểu tình.

Kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Hồng Kông công bố vào tháng 12.2019 cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với cảnh sát đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1997.

Dựa trên thang điểm 100, với 0 thể hiện mức bất bình nghiêm trọng, cảnh sát Hồng Kông chỉ nhận được số điểm trung bình 35,34, so với 62,48 vào năm trước đó.

Trong khi chính quyền đặc khu hành chính này của Trung Quốc cấm tụ tập từ 4 người trở lên tại nơi công cộng nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan , biểu tình vẫn được tiếp tục diễn ra, miễn tuân thủ yêu cầu nhóm 4 người như trên.

Bên cạnh đó, khoảng 120 thành viên của đơn vị chống bạo động đã bị cách ly hồi đầu tháng 4 sau khi một cảnh sát 46 tuổi ở đơn vị Tây Cửu Long nhận kết quả dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 11.4, đã có 4 cảnh sát Hồng Kông được xác định mắc Covid-19 trong số hơn 30.000 thành viên của lực lượng này.