Hồng Kông xem xét luật cải cách bầu cử

Dự luật được quốc hội Trung Quốc thông qua hồi tháng 3, theo đó tăng số thành viên LegCo từ 70 lên thành 90 người. Trong đó, 20 ghế sẽ được cử tri bỏ phiếu trực tiếp, giảm 15 ghế so với hiện nay. Trong 70 ghế còn lại, 30 ghế do các khu vực bầu cử đại diện cho nhiều tổ chức, ngành nghề khác nhau chọn, và 40 ghế do Ủy ban Bầu cử chọn.