Iran tấn công trả đũa, Mỹ tuyên bố không có thương vong

Căn cứ Tổng thống Trump từng thấy “an toàn” Theo CNN, Al Asad là một trong những căn cứ lớn và lâu đời nhất ở Iraq. Căn cứ này nằm tại tỉnh Anbar - nơi từng diễn ra nhiều hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giai đoạn 2014 - 2017. Vào năm 2018, Tổng thống Trump từng thăm căn cứ và nói rằng ông “cảm giác rất an toàn” khi đến đây. “Chúng tôi đi vào, chúng tôi cảm thấy rất an toàn khi vào. Đó là một hành trình có lúc cũng khá khó khăn, nhưng chúng tôi cảm thấy rất tốt, rất an toàn”, theo phát biểu của ông chủ Nhà Trắng khi đó. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cũng từng đến đây vào năm ngoái và mừng lễ Tạ ơn với khoảng 150 binh sĩ Mỹ. Còn căn cứ thứ hai bị không kích hôm qua là Erbil nằm tại vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq, nơi Mỹ từng phối hợp chặt chẽ với lực lượng này để đối phó IS.