Israel bức xúc vì quan chức Đức kêu gọi người Do Thái tránh đội mũ truyền thống

Số liệu chính thức cho thấy số vụ tấn công nhắm vào người Do Thái tại Đức tăng từ 1.504 vào năm 2017 lên thành 1.646 trong năm 2018 (khoảng 10%), theo đài Deutsche Welle. Số vụ bạo lực trong đó người Do Thái là nạn nhân cũng tăng từ 37 lên thành 62 trong cùng giai đoạn.

Cao ủy phụ trách vấn đề liên quan đến bài Do Thái của Đức Felix Klein mới đây nói rằng người Do Thái không nên đội kippah ở mọi lúc mọi nơi.

Theo ông, tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái gia tăng là do việc dỡ bỏ các quy tắc ràng buộc và sự kém văn minh trong một bộ phận xã hội. Ông Klein cho rằng internet, mạng xã hội và những cuộc tấn công dồn dập nhắm vào văn hóa hoài niệm, chuộc lỗi của người Đức góp phần dẫn đến tình trạng bạo lực bài Do Thái.

Ước tính trong Thế chiến 2, cuộc diệt chủng Holocaust của Đức Quốc xã đã khiến khoảng 6 triệu người Do Thái thiệt mạng.

AFP Người Do Thái cầu nguyện trong một giáo đường ở Berlin

Ông Klein đề xuất cần tổ chức các khóa đào tạo đặc biệt cho cảnh sát, quan chức, giáo viên, luật sư... cách để nhận biết, phân biệt và xử lý các hành vi bài Do Thái tại Đức

Bộ trưởng Tư pháp Katarina Barley nói việc gia tăng số vụ phạm tội bài Do Thái là điều đáng xấu hổ cho đất nước. “Các phong trào cánh hữu đang tấn công nền dân chủ và nhắm vào sự chung sống hòa bình của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ đời sống của người Do Thái bằng mọi biện pháp theo luật pháp và bắt những kẻ phạm tội chịu trách nhiệm”, bà Barley nói.

Tổng thống Reuven Rivlin của Israel, quốc gia đa phần dân số theo Do Thái, nói ông bị sốc về lời cảnh báo của quan chức Đức và coi đây là sự đầu hàng trước phong trào bài Do Thái.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ quy phục và sẽ không bao giờ đối đầu với phong trào bài Do Thái bằng tư tưởng thất bại. Đồng thời, chúng tôi hy vọng và yêu cầu các đồng minh cũng hành động tương tự”, Tổng thống Rivlin nói.