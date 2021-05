Israel - Palestine giao tranh 6 ngày liên tiếp, thương vong gia tăng

Phía Palestine cho biết ít nhất 136 người thiệt mạng tại Gaza từ ngày 10.5, trong đó có 34 trẻ em và 21 phụ nữ, bên cạnh 950 người bị thương.

Irael cho biết đã có 8 người thiệt mạng, trong đó có 1 binh sĩ ở biên giới với Gaza, 6 dân thường. Trong đêm 14.5, Israel không kích khiến 12 người Palestine ở Gaza thiệt mạng.

Trước tình hình trên, Malaysia và Indonesia ngày 15.5 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp và ngăn Israel tấn công Dải Gaza. Dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ họp vào ngày 16.5 để thảo luận về xung đột Israel – Palestine . Trước đó vào ngày 14.5, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) kêu gọi các bên ngừng bắn để bắt đầu đối thoại.