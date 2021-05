Lò lửa Trung Đông chực chờ bùng nổ

Quốc tế “đứng ngồi không yên” Giữa nhiều lo ngại rằng bạo lực có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, Mỹ dự định cử đặc phái viên Hady Amr để đối thoại với Israel và Palestine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và hy vọng giao tranh sẽ chấm dứt, đồng thời cho rằng “Israel có quyền tự vệ”. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, lên án các vụ phóng rốc két và nhấn mạnh nhu cầu phải xuống thang căng thẳng, theo Reuters. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói rằng cộng đồng quốc tế cần “cho Israel một bài học mạnh mẽ và có sức răn đe” về hành vi đối với người Palestine, đồng thời kêu gọi HĐBA LHQ nhanh chóng can thiệp để bảo vệ người Palestine. Dự kiến HĐBA LHQ sẽ họp vào ngày 14.5 để thảo luận. Tại cuộc họp báo chiều 13.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “VN quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang tại Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine trong những ngày qua gây nhiều thương vong cho dân thường. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hòa bình, đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với vấn đề Đông Jerusalem, lập trường nhất quán của VN là mọi giải pháp cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết liên quan của LHQ”. Khánh An - Vũ Hân