Jack Ma - người hùng hay 'cái gai' của chính quyền Trung Quốc?

Không chỉ giàu có, tỉ phú Jack Ma còn được cho là có quan hệ tốt với các con cháu một số cựu lãnh đạo của Trung Quốc.

Tờ The New York Times năm 2014 từng có bài viết tiết lộ rằng vào năm 2012, Quỹ đầu tư CITIC (thuộc Tập đoàn CITIC) và Quỹ đầu tư của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) đã cho Alibaba vay khoảng 1 tỉ USD để mua lại số lượng lớn cổ phần của Alibaba mà Tập đoàn Yahoo! (Mỹ) đang nắm giữ khi đó. Trong đó, Tập đoàn đầu tư CITIC được hình thành từ thời Đặng Tiểu Bình và được kiến tạo bởi ông Vinh Nghị Nhân - người giữ vị trí Phó chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 - 1998. Còn CDB cũng có nhiều vị trí lãnh đạo là con cháu của các cựu lãnh đạo Trung Quốc, theo tờ The New York Times.

Ngoài ra, một báo cáo tài chính của Quỹ đầu tư New Horizon cho thấy đơn vị này đến cuối năm 2013 đã thu lãi lớn khi khoản đầu tư trước đó vào Alibaba đã tăng hơn 3,7 lần so với một vài năm trước đó. New Horizon được đồng sáng lập bởi doanh nhân Ôn Vân Tùng, con trai ông Ôn Gia Bảo - người giữ vị trí Thủ tướng Trung Quốc từ năm 2003 -2013, theo tờ The New York Times. Ông Ôn Vân Tùng từng lên tiếng bác bỏ về các thông tin kinh doanh , tài sản của ông mà The New York Times đưa ra, nhưng tờ báo đến nay vẫn giữ bài viết.