Kẻ đánh bom sân bay Kabul đã gây ra vụ nổ đẫm máu bằng cách nào?

Trong ngày 26.8, trước khi vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan xảy ra, một đám đông muốn vào sân bay đã tập trung ở cổng Abbey, một cổng chính vào sân bay do lính thủy đánh bộ Mỹ và nhiều thành viên của lực lượng khác giám sát. Những binh sĩ Mỹ này biết rằng họ có thể là mục tiêu tấn công sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo về “mối đe dọa cụ thể” tại 3 cổng của sân bay Hamid Karzai, nơi hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đã hỗ trợ sơ tán trên 100.000 người trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, theo tờ The New York Times.