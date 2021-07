Kế hoạch kiểm soát Ấn Độ Dương của Trung Quốc

Cần “mở to mắt” nhìn Trung Quốc Tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức hôm 22.6, tướng Stephen Townsend, chỉ huy Bộ tư lệnh châu Phi của Mỹ cảnh báo rằng các nước châu lục này cần nhìn rõ khi hợp tác với Trung Quốc. “Các nước này phải mở to mắt khi thiết lập các mối quan hệ đó. Tôi cho rằng có thể làm ăn với Trung Quốc, nhưng các bạn nên nắm rõ trò chơi và cần thấy rõ”, ông khuyến nghị. Cũng tại sự kiện trên, Phó Đô đốc hải quân Pháp Herve Blejean cảnh báo về ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. “Trung Quốc đang hỗ trợ các nước, đáp ứng nhu cầu tức thời của họ nhưng giăng lưới bẫy và thiết lập các khế ước mà họ không bao giờ trả lại được”, ông cảnh báo.