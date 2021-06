Kế hoạch ngàn tỉ USD của ông Biden gặp khó

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Joe Biden mới đây đã gửi cho các thành viên đảng Cộng hoà bản “ Kế hoạch việc làm Mỹ ” mới trị giá 1.700 tỉ USD, giảm 500 tỉ USD so với dự án ban đầu. Đây là dự luật nhằm xây dựng lại cơ sở hạ tầng để cải tổ nền kinh tế Mỹ theo hướng thân thiện hơn với môi trường.