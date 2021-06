Khắp nơi báo động đỏ biến chủng Delta

Nước nghèo chật vật thiếu vắc xin

AFP hôm qua đưa tin WHO cảnh báo về “số lượng khổng lồ” các nước nghèo buộc phải dừng chương trình tiêm chủng do thiếu vắc xin Covid-19. Tình trạng thiếu hụt vắc xin còn khiến nhiều người tại khoảng 30 - 40 quốc gia đã được tiêm một liều phải chờ lâu hơn trước khi được tiêm liều thứ 2, theo chuyên gia Bruce Aylward của WHO. Đến nay, sáng kiến chia sẻ vắc xin COVAX của WHO đã cung cấp hơn 88 triệu liều vắc xin cho hơn 131 quốc gia và vùng lãnh thổ, ít hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.