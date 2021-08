Khi Mỹ liên tục “lấy lòng” ASEAN

ASEAN khẩn trương tự cường vắc xin ngừa Covid-19 Sáng 2.8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) đã khai mạc bằng hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị mở đầu cho chuỗi hơn 20 hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác từ ngày 2 - 6.8. Tại hội nghị, các bộ trưởng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh hợp tác ứng phó, đặc biệt là về vắc xin. Theo đó, ASEAN cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin. Các nước đề nghị khẩn trương triển khai kế hoạch hành động ASEAN về an ninh và tự cường vắc xin, kho dự phòng vật tư y tế ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp cũng như Khung phục hồi tổng thể ASEAN. Trước các diễn biến phức tạp tại Biển Đông, các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; bày tỏ quan ngại về tình trạng bồi đắp và các sự việc nghiêm trọng, trong đó có vấn đề gây tổn hại đến môi trường biển. Các bộ trưởng khẳng định lập trường nhất quán về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, kêu gọi kiềm chế, không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Lê Hiệp