Khi Trung Quốc đòi gây chiến với nhiều bên

Như Thanh Niên đã đưa tin, tờ Hoàn Cầu thời báo đêm 28.6 có bài phân tích “India's wishful thinking an illusion as PLA is prepared on all fronts” (tạm dịch “Ấn Độ ảo mộng khi quân đội Trung Quốc sẵn sàng trên mọi mặt trận”).