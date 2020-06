Ngoại trưởng Mỹ: Biển Đông không phải 'đế chế hàng hải' của Trung Quốc

Các lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải lẫn hàng không trên Biển Đông, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tại Biển Đông.