Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là hay cho phát những bản nhạc pop và rock đình đám trong các sự kiện tranh cử.

Nhưng nhóm nhạc lão làng Rolling Stones lại không muốn nhạc của mình được ông Trump sử dụng. Rolling Stones cảnh báo có thể kiện nếu nhạc của họ tiếp tục bị sử dụng khi chưa được phép.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện mít tinh tranh cử tại bang Oklahoma vừa qua. Reuters

Tuyên bố cũng cho biết chiến dịch ông Trump đã được thông báo về dự định của nhóm nhạc vì họ đã bỏ qua các nhắc nhở trước đây.

Bản hit "You can't always get what you want" của Rolling Stones liên tục được phát tại các buổi mít tinh của Tổng thống Trump.