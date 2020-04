Mỹ ghi nhận gần 33.000 ca tử vong, toàn thế giới có hơn 2,1 triệu người mắc Covid-19

New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ , trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 606 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng thấp nhất trong vòng 10 ngày qua, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên 12.192 ca, theo tờ New York Times. Số người nhập viện trung bình trong 3 ngày qua tại New York đã giảm 2%. Ngày 16.4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tiểu bang này đến ngày 15.5.