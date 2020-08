Khoảng 20 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đến nay là hơn 19,9 triệu, với tổng số ca mắc mới trung bình hằng ngày là hơn 250.000 ca. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với số ca mắc Covid-19 vượt mốc 5 triệu và khoảng 163.000 ca tử vong. Cứ 65 người Mỹ thì có 1 người dương tính với Covid-19, trong khi cứ 2.000 người thì có 1 người tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, theo tờ The Guardian ngày 10.8.

Hiện trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Mỹ vào khoảng 50.000, giảm mạnh so với mốc hơn 70.000 ca/ngày vào tháng trước. Tuy nhiên, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng, với hơn 1.000 ca tử vong được ghi nhận mỗi ngày trong 5 ngày qua, theo CNN dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Tính đến tuần này, 5 bang (gồm California, Florida, Texas, New York và Georgia) chiếm hơn 40% số ca mắc Covid-19 tại Mỹ.