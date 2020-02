Lãnh đạo WHO bảo vệ quan điểm ca ngợi công tác xử lý dịch Covid-19 của Trung Quốc

Trong buổi buổi họp báo ở trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 11-12.2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục bảo vệ quan điểm của cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc là ca ngợi công tác dập dịch của Trung Quốc. Ông Ghebreyesus còn khẳng định đây không phải là quan điểm cá nhân mà là của WHO.

Ông Ghebreyesus nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện ý chí chính trị, quyết tâm kiên định và khả năng lãnh đạo của ông giữa trong cuộc khủng hoản g, theo tờ South China Morning Post.

“Chúng tôi đã gặp chủ tịch Trung Quốc tháng rồi. Chúng tôi cảm nhận được mức độ hiểu biết của ông về tình hình dịch bệnh. Ai lại không đánh giá cao sự lãnh đạo đó? Chúng tôi không nói bất cứ điều gì để làm hài lòng bất cứ ai”, ông Ghebreyesus nói.

Chỉ một ngày sau khi tổng giám đốc WHO đưa ra bình luận này, số nạn nhân tử vong vì dịch Covid-19 bất thần tăng vọt đến 1.310 người, với hơn hơn 59.000 ca nhiễm virus Corona mới khắp Trung Quốc đại lục.

Chưa thể kết luận đỉnh dịch

Ông Chung Nam Sơn, một nhà khoa học nổi tiếng tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hôm 11.2 cho rằng dịch Covid-19 có thể đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng 2.

Tuy nhiên ông Micheal Ryan, lãnh đạo chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cảnh báo hôm 12.2 tại Geneva nói không nên đưa ra kết luận sớm dựa trên dữ liệu của Trung Quốc.

“Tôi nghĩ là vẫn còn quá sớm để tìm cách dự đoán giai đoạn đầu, giữa hay kết thúc của dịch tại thời điểm này", ông Ryan nói.

Giới chuyên gia vẫn đang nỗ lực để xác định nguồn gốc Covid-19 nhằm ngăn chặn sự lây truyền từ động vật sang người, Tedros nói. Virus Corona chủng mới cũng được xem là có thể lây nhiễm từ người sang người, theo ông Ghebreyesus. “Các cuộc điều tra sâu hơn cần được tiến hành để để xác định nguồn gốc của virus Corona”, ông Ghebreyesus lưu ý.

Trong khi đó, giới phê bình yêu cầu WHO phải giám sát chặt chẽ hơn và gây áp lực nhiều hơn đối với chính phủ Trung Quốc .

Chính quyền Trung Quốc mất hai tuần mới chấp thuận nhóm chuyên gia quốc tế, dẫn đầu là tiến sĩ Bruce Aylward (Canada). Dù đã cho phép, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa nhất trí về danh sách thành viên và nội dung làm việc của nhóm chuyên gia. Một số nguồn tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng than phiền là Trung Quốc không đồng ý với đề nghị cho các chuyên gia CDC tiến hành chuyến thăm thực địa.

Trước các chỉ trích rằng ông dành những lời trọng thị cho Trung Quốc để giữ thể diện cho nước này, tổng giám đốc WHO Ghebreyesus nhấn mạnh rằng Trung Quốc xứng đáng được khen ngợi.

“Trung Quốc đã làm nhiều điều hay để làm chậm đà lây nhiễm của virus. Cả thế giới có thể phán xét chuyện đó", ông Tedros nói.

Ông cũng nói rằng một thành viên người Anh của ban điều hành WHO xem quyết định phong tỏa Vũ Hán của Trung Quốc là hành động "anh hùng".