Lãnh tụ Libya Gaddafi từng muốn mua bom nguyên tử của Liên Xô

Đại tá Gaddafi đã nỗ lực để trở thành “minh chủ” của các quốc gia Ả Rập và châu Phi, nhưng Libya dân cư thưa thớt, không có "con át chủ bài" nào cho tham vọng này. Vì thế, muốn đạt được mục đích trên, cần phải có trong tay một “quân bài tẩy” đặc biệt, mà trong trường hợp này là bom nguyên tử . Một lý do khác khiến Tripoli quan tâm đến vũ khí hạt nhân là đường lối chính sách "chống chủ nghĩa đế quốc" của chế độ Libya. Vì thường xuyên đưa ra những nhận xét nghiêng về chỉ trích đối với toàn thế giới , Gaddafi đã mạo hiểm tự đặt mình vào vị thế mà bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn bị cô lập về chính trị. Thêm vào đó, trong chính sách đối ngoại, Libya tuân thủ đường lối đối đầu cứng rắn với Israel , kẻ thù truyền thống của các nước Ả Rập. Vì vậy, khi nước láng giềng Ai Cập ký hiệp ước hòa bình với nhà nước Do Thái, Gaddafi đã phải đối mặt với viễn cảnh xung đột một mất một còn với Israel. Trong điều kiện đó, bom nguyên tử đối với nhà lãnh đạo Libya dường như là một sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.