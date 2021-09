Lao đao vì thiếu điện, Trung Quốc đề nghị Nga gia tăng cung ứng

Reuters ngày 30.9 dẫn lời một người phát ngôn của công ty Inter RAO xác nhận đề nghị này, đồng thời thông báo công ty đang cân nhắc tăng mạnh nguồn điện sang Trung Quốc.

Inter RAO là công ty độc quyền xuất khẩu điện của Nga. Năm 2020, hãng này đã giảm 1,3% mức xuất khẩu điện sang Trung Quốc xuống còn 3,06 tỉ kWh. Trong nửa đầu năm nay, lượng điện mà Inter RAO xuất sang Trung Quốc cũng giảm xuống còn 1,25 tỉ kWh, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hệ thống đường dây tải điện giữa Nga và Trung Quốc được cho là có khả năng truyền tải đến 7 tỉ kWh mỗi năm.

Ít nhất 17 tỉnh và vùng tại Trung Quốc, chiếm 66% GDP cả nước, đã phải cắt giảm sử dụng điện trong vài tháng qua do thiếu điện.

Theo AFP, gần 60% nền kinh tế Trung Quốc hoạt động dựa vào điện than nhưng nguồn cung ứng than bị gián đoạn trong đại dịch Covid-19 . Mới đây, giá than tăng lên mức cao kỷ lục.